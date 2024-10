Si terrà sabato 30 aprile a Mamoiada la manifestazione “Notte Nighedda”, un tour fra le cantine vinicole del paese accompagnato da buona musica, degustazioni e balli in piazza.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Mamojà, che raggruppa circa 70 viticoltori di Cannonau e Mamoiadini, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco, l'Associazione Sportiva Folgore, l’Associazione Armonias e il Comitato festa Madonna di Loreto - Attesu.

Si inizierà alle 15:30, con la proiezione del video clip “Soleanima” del gruppo BBrothers e Gigi Camedda dei Tazenda, il tutto accompagnato dal gruppo folk di Porto Torres “Ethnos Gruppo folk li Bainzini”.

La serata proseguirà alle 16:30 con il convegno culturale intitolato “Mamoiada un territorio di vino”, al quale prenderanno parte Gianni Fabrizio, curatore della guida Gambero Rosso, Dario Cappelloni Doctor Wine, Marco Rissone professore di enologia della facoltà di Oristano, Manni Nossing, rappresentante dell'Associazione produttori della Val D’Isarco.

Seguirà poi l’esibizione del coro " Prendas de Armonias”, con la sfilata in piazza alle 19:30 dei Mamuthones e Issohadores, curata dall’Associazione Turistica Pro Loco e balli in piazza in costume.

Dalle ore 20.30 e per tutta la notte, si potrà fare un tour per le cantine di Mamoiada e degustare i buonissimi vini accompagnati dalle note degli artigiani della musica.