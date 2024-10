Notte movimentata per i Vigili del Fuoco di Olbia che sono stati allertati dalla sala operativa di Sassari alle ore 22:00 circa per un incendio di masserizie e sterpaglie presso il villaggio Costa Corallina;

successivamente alle ore 01:30 per incendio ai danni di un’autovettura a Olbia in via Vela e solo il tempestivo intervento ha scongiurato che le fiamme avvolgessero interamente la mini Cooper, interessando solo la parte anteriore dell’autovettura: le indagini del rogo sono al vaglio dei Carabinieri.

Alle ore 6 la squadra di Olbia è intervenuta per incidente stradale sulla rotonda in località Pili Ezzu, illeso il conducente dell’auto, in contemporanea la chiamata di soccorso per un incendio appartamento in località Budo in comune di Padru, interamente distrutto il tetto e parte dell’appartamento sul posto sono state inviate tre squadre del distaccamento di Olbia.