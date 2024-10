Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri arrivano sul palcoscenico della Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 2 agosto 2018, protagonisti di un concerto imperdibile, con tutti i successi che li hanno resi famosi nel mondo.

Toto Cutugno, il cantautore più suonato nel mondo, ha collezionato il record di partecipazioni al Festival di Sanremo: 15 da interprete e 15 da compositore, per un totale di trenta presenze. Il brano “L’Italiano” con il quale partecipa al Festival di Sanremo nel 1983, inciso e tradotto da vari artisti in diverse lingue, ha venduto milioni di dischi e lo ha reso ambasciatore e icona dell’Italia nel mondo.

Numerose le collaborazioni internazionali, tra le quali quella con gli chansonnier francesi e, in particolare, con Johnny Halliday per il quale ha scritto la hit “Darrière L’amour”, Joe Dassin per il quale ha scritto “ L'été indien” e Dalidà, interprete di “Laisse Moi Danser”.

L’artista, che nel 1990 vince l’Eurofestival a Zagabria con il brano “Insieme 1992”, diventato inno dell’Europa unita, è anche autore di molti brani cantati da Adriano Celentano, tra i quali gli evergreen “Soli”, per mesi stabile al primo posto nelle classifiche delle vendite, “Il Tempo se ne va” e “Amore No”.

Sulla scena musicale da cinquant’anni, I Ricchi e Poveri sono tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti, più di venti milioni nel mondo. In vetta delle classifiche italiane e internazionali negli anni Settanta e Ottanta, hanno partecipato a dodici edizioni del Festival di Sanremo, arrivando due volte al secondo posto e vincendo nel 1985 con “Se m’innamoro”.

Nella loro carriera vantano esibizioni nei più importanti teatri del mondo, dalla Royal Albert Hall di Londra all’Olympia di Parigi sino al Teatro del Cremlino di Mosca.

Tra i brani di maggior successo: “Che sarà”, “Mamma Maria”, “Sarà perché ti amo”, “Voulezvousdanser” e “La prima cosa bella”. Alcune canzoni tra le quali “Come vorrei”, “Piccolo Amore” e “Coriandoli su di noi” sono diventate le sigle di popolari trasmissioni televisive.

Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri rappresentano un simbolo della musica leggera italiana nel mondo e alla Forte Arena il 2 agosto presenteranno un viaggio musicale tra i ricordi, le emozioni e i brani appartenenti alla memoria collettiva del Paese.

