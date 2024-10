I Vigili del Fuoco del Comando e dei distaccamenti di Iglesias e San Vito sono intervenuti per diversi incendi tra la notte di ieri e le prime ore del mattino di oggi.

Dalla notte di ieri e le prime ore del mattino 8 ottobre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per diversi interventi dovuti a incendio, alle 23 circa dalla sede centrale del Comando in via Sanna nel quartiere di Pirri a Cagliari per incendio di un cumulo di rifiuti;

i Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti alle 5 per un incendio autovettura in via Genova del comune di Villasor, alla stessa ora un'altra squadra della sede centrale è intervenuta per un principio d'incendio che si è sviluppato all'interno di un bar in via Bolotona nel comune di Quartucciu;

intorno alle 6 la squadra del distaccamento di San Vito è intervenuta a Solanas frazione del comune di Sinnai, per l'incendio di un chiosco dove l'incendio generalizzato lo ha completamente distrutto, sul posto è stato soccorso un ragazzo intossicato dal fumo affidato ai soccorritori inviati dal 118, sul posto anche i Carabinieri per ulteriori accertamenti, le cause dei vari roghi sono tutte in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.