Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando e le sedi provinciali, vasti incendi di vegetazione e autovetture nell'hinterland e provincia. I Vigili del Fuoco del Comando e dei distaccamenti della provincia sono stati impegnati per interventi di vegetazione, in cenere soprattutto macchia mediterranea, canneti e sterpaglie, oltre ad alcuni incendi di autovetture: sono state inviate varie squadre con autopompe, autobotti e anche automezzi fuoristrada.

La sala operativa del 115, tempestata di telefonate, ha gestito gli interventi dirottando anche le squadre per sopperire agli interventi prioritari. Gli interventi più rilevanti a Villaputzu dove i fronti d'incendio di vegetazione e macchia mediterranea si sono propagati in diverse località, a Quirra dove le fiamme hanno bruciato una vasta area e in località Sant'Angelo dove le fiamme hanno minacciato anche un officina nella periferia del paese, sul posto hanno operato la squadra "8A" del distaccamento di San Vito la squadra "9A" di Mandas e una squadra di Lanusei invitata dal Comando di Nuoro, un'autobotte della sede centrale del Comando di Cagliari, per un totale di 7 automezzi e quattordici operatori.

Sul posto anche i Carabinieri del comando stazione di San Vito che hanno gestito la viabilità stradale e anche supportato le squadre di pronto intervento per raggiungere le postazioni degli idranti per il rifornimento idrico, un incendio di un canneto si è sviluppato a Muravera in un canale nella zona industriale dove è stata inviata la squadra "2A" della sede centrale, nella zone coinvolte si è recato anche il funzionario tecnico del Comando per fare il punto della situazione, un rogo di vegetazione con due fronti si è sviluppato anche nei pressi della zona tra la località Simbirizzi e la strada statale 554, un'altro incendio di sterpaglie a Uta nei pressi della strada statale 130, dove è intervenuta la squadra "5A" di Iglesias; un altro incendio di vegetazione, sterpaglie e alberi, a Carbonia, in località Sirai.

Altri interventi per incendi di autovetture, ad Assemini un rogo su un'auto in via Cipro, dove è intervenuta la squadra "4A" del distaccamento cittadino di Cagliari che ha evitato la propagazione delle fiamme anche ad un'abitazione successivamente è stata dirottata a Sestu per un altro incendio auto in via Liguria, un'altra auto è andata a fuoco anche a Iglesias, in via Cipro, dove è intervenuta la squadra "5A" del distaccamento di Iglesias. Tutti i roghi sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.