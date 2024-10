Un centauro di 28 anni, Samuele Farci, è morto questa notte dopo essersi scontrato con un'auto sulla ss. 131 all'altezza di Serrenti. Inutile la corsa verso l'ospedale Brotzu, troppo gravi le ferite riportate dal giovane nell'incidente.

Lo schianto è avvenuto attorno alla mezzanotte. Per cause da accertare, la moto in sella alla quale viaggiava la vittima è entrata in contatto con una vettura al chilometro 35 della 131 in direzione Cagliari.

Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. Ma poco dopo l'arrivo a Cagliari è morto. Lievi ferite per l'automobilista coinvolto. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia stradale.