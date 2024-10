La prima vittima lungo la provinciale che costeggia l'aeroporto "Riviera del Corallo", dove in seguito a una collisione con una 500 è deceduto Luca Costanzo, 35 anni di Alghero. L'uomo, che guidava uno scooter Burgman 150 e lavorava nel settore dell'autonoleggio nel vicino scalo, è morto sul colpo. Il conducente della 500, algherese di 40 anni e dipendente dell'aeroporto, è stato trasportato all'ospedale di Alghero.

Dinamica simile anche per il secondo incidente, avvenuto sulla statale 131 all'altezza del bivio per Posada: il conducente di uno scooter di grossa cilindrata, Daniele Cattini, 56 anni di Quattro Castella (Reggio Emilia), è morto nello scontro con un'Alfa 159. Con lui viaggiava la moglie, Luciana Del Rio, 54 anni, che ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata all'ospedale di Olbia.

La coppia di turisti si stava dirigendo verso Olbia per imbarcarsi e rientrare dopo le vacanze in Sardegna. In entrambi i casi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale di Nuoro e Sassari per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.