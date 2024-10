Doppio intervento, durante la notte, per le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, per due diversi incendi: il primo intorno alla mezzanotte, in via del Seminario, ai danni di una vettura in sosta e un altro intorno alle 01.15, dove un auto è andata a fuoco all'interno di un cortile in un officina carrozzeria n via Aldo Marongiu, (proprio dietro il cimitero di San Michele).

In questo secondo episodio, grazie al tempestivo intervento della squadra, si è potuto evitare il propagarsi delle fiamme ad altre auto, attrezzature e materiali, poste all'interno dell'attività.

I danni ammontano a svariate migliaia di euro, le cause sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude come sempre il gesto doloso dei piromani. Sul posto anche le Volanti del Commissariato della Polizia di Stato di via Tuveri per i controlli e gli accertamenti del caso.