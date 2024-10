Una nottata sotto il segno della pioggia in Sardegna, soprattutto nel Cagliaritano.

Il maltempo che aveva interessato il centro-nord Italia si è spostato sull'Isola provocando una serie di temporali, in particolare al Sud.

Secondo i dati dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu in 90 minuti sono caduti 30 millimetri di pioggia. Fenomeni, anche se non di questa intensità, hanno interessato il resto della regione.

I vigili del fuoco di Cagliari e la Polizia municipale hanno dovuto rispondere alle chiamate dei cittadini per tombini saltati, alberi pericolanti e infiltrazioni d'acqua. In città interventi in via Sant'Ignazio per un ramo pericolante e in via Mons. Piovella per un ramo caduto su tre auto in sosta. Pompieri al lavoro a Elmas e Guspini per strade allagate. Sono stati una ventina gli interventi.

Per le prossime ore il maltempo, con sporadici acquazzoni, si manterrà sull'isola con piogge nel Campidano, Ogliastra e Sarrabus.

La perturbazione continuerà fino a venerdì.