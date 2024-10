Sono le 3.20 e al centralino del 115 arrivano le chiamate dei residenti di via Migheli, a Quartucciu. Tre le vetture andate completamente distrutte, una Fiat Panda, una Citroen C3 e una Lancia Y, parcheggiate in una strada stretta sulla quale è stato anche difficile operare per le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, insieme alla Radiomobile Carabinieri di Quartu. Il forte sospetto è che le fiamme siano partite da una delle auto in sosta e che poi si siano propagate sulle altre due.

Guardate il VIDEO