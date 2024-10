Due episodi distinti, uno avvenuto intorno alle 2.30 a Domusnovas, dove in via Musei è stato fatto esplodere un ordigno davanti ad una abitazione, mentre ad Iglesias mani ignote dei piromani hanno appiccato le fiamme a tre auto in sosta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino ha evitato il peggio, fortunatamente su entrambe i casi non si sono registrati feriti. Sui due gravi episodi indagano i Carabinieri della Radiomobile e del Nucleo Operativo di Iglesias, della stazione di Domusnovas e gli Artificieri di Cagliari.