Notte di fuoco nell'Oristanese, dove vigili del fuoco e Forestale hanno lavorato per ore per domare una serie di roghi divampati in tutta la provincia.

Le squadre antincendio hanno operato tra Terralba e Marrubiu, dove sono andati distrutti oltre venti ettari di macchia bassa, stoppie e pascolo nudo.

Le fiamme sono state domate definitivamente solo alle prime luci dell’alba dai dei Vigili del fuoco e dagli uomini della Forestale e di Forestas.