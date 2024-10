Al centralino del 115 non c’è pace per i roghi dolosi su auto e mezzi parcheggiati in strada: il primo intervento riguarda una Golf data alle fiamme in via San Gemiliano, a Sestu, quando intorno all’una le squadre di Viale Marconi sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area della sede stradale, evitando anche che le fiamme si potessero propagare ad autovetture vicine o alle abitazioni dove l'auto in fiamme era parcheggiata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Nel secondo episodio, i pompieri si sono diretti a Vallermosa, sempre intorno alla medesima ora, all’interno di un deposito per l'incendio di tre compattatori della nettezza urbana. Gli operatori del 115 coordinati dalla sala operativa, sono tempestivamente intervenuti con due squadre (uno da Cagliari e una da Iglesias) per avere ragione dell’incendio, ingenti i danni.