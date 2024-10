Stesso modus operandi, le fiamme avvolgono il veicolo in circostanze misteriose, soprattutto, ora più che mai, ad imbestialire i cittadini di Serramanna è l’inaudita malvagità di qualche personaggio che agisce approfittando dell’emergenza Coronavirus, quando tutti sono a casa e le strade sono pressoché deserte.

E’ accaduto a don Giuseppe Pes, dove le fiamme hanno avvolto e distrutto l’utilitaria parcheggiata nel sagrato di San Leonardo: ma ci sarebbero anche altri episodi simili, ai danni di alcuni concittadini. Gesti fermamente condannati anche sui social, sul gruppo “Sei di Serramanna se..”, dove numerosi utenti avanzano parecchi dubbi sulle cause accidentali: c’è chi ipotizza proprio l’azione premeditata di qualche personaggio che si aggira in un paese praticamente deserto per via delle disposizioni del Decreto.

