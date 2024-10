Notte di attentati incendiari nel Nuorese dove sono andati a fuoco una casa rurale a Siniscola, quattro auto a Orosei e due a Macomer.

Nella tarda serata di ieri le fiamme hanno avvolto un'abitazione rurale in località Sieddozza, sulla strada Siniscola-Santa Lucia. Un incendio di matrice dolosa secondo quanto rilevato dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola che indagano sull'episodio. I vigili del fuoco hanno lavorato duramente per circoscrivere l'incendio che è stato spento verso la mezzanotte.

Alle 3.30 ad andare a fuoco sono state quattro auto parcheggiate in piazza San Sebastiano a Orosei: una Mercedes, una Citroen C3, una Renault Clio e un furgoncino Fiat. Anche qui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per arginare le fiamme. L'attentato sarebbe di origine dolosa e sono in corso le indagini della locale stazione dei carabinieri.

I militari cercano si ricostruire la dinamica dell'attentato. E' molto probabile che ad essere stata data alle fiamme sia solo uno delle auto e che l'incendio si sia propagato sulle altre parcheggiate vicino. Infine a Macomer una Fiat Punto è stata date alle fiamme in via Berlinguer intorno alle 5. Le fiamme si sono propagate anche su una Golf Volkswagen parcheggiata a fianco.

I Carabinieri della Compagnia di Macomer che indagano sull'episodio hanno accertato la matrice dolosa dell'incendio.