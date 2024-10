Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, intorno all’una del mattino, in via Copernico, a Settimo San Pietro, per l’incendio su 3 autovetture parcheggiate.

Gli operatori, coordinati dalla sala operativa del 115, sono tempestivamente intervenuti con due automezzi un APS (Autopompa Serbatoio) supportata da un Autobotte, all'arrivo sul posto hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.