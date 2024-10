Notte di fuoco a Sant'Antioco dove ieri notte è stato appiccato un incendio nella pineta di Maladroxia, vicino alla spiaggia. Le fiamme sono divampate intorno alle 22,30 e da subito hanno aggredito la macchia mediterranea e la pineta, sprigionando fiamme altissime e una densa cortina di fumo che ha messo in pericolo numerose abitazioni e un albergo.

Sul posto sono state inviate squadre dei Vigili del Fuoco di Carbonia, Iglesias e Cagliari, mentre a presidiare Iglesias (dov'era in corso un altro incendio) è stata inviata una ulteriore squadra da Cagliari.

Intorno alla mezzanotte è stata decisa l'evacuazione delle case e di un albergo vicini al fronte del fuoco, oltre 200 persone che sono state portate in strutture ricettive della zona. Vigili del Fuoco, Forestale regionale e volontari hanno lavorato senza sosta fino alle 3 quando l'area è stata messa in sicurezza e le persone fatte rientrare nelle rispettive abitazioni e in albergo.

Sul posto comunque sono ancora impegnate diverse squadre dei pompieri per le bonifiche e le ulteriori messe in sicurezza di abitazioni e campagne.