Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, intervenuti per vari incendi differenti a Cagliari e nei paesi limitrofi.

Nel dettaglio, l'incendio di un'autovettura nel comune di Quartu Sant'Elena in via Lago Coghinas alle ore 21 circa, quello di un camper nel comune di Assemini in via Tevere intorno alla mezzanotte, dove c'è stata anche l'esplosione di una bombola di gpl che fortunatamente non ha coinvolto nessuna persona, poi un'altro incendio sempre di un'autovettura nel comune di Dolianova intorno alle 00:40 in via Napoli.

Infine intorno alle 01.10, sono intervenuti nuovamente con due automezzi, un Aps (auto pompa serbatoio) ed Abp (auto botte pompa) in supporto, sono intervenute per un altro incendio che si è sviluppato all'interno di un locale commerciale in via Calamattia, nel centro della città di Cagliari, interessando anche diversi arredi interni.

Nei diversi episodi non risulta il ferimento di nessuna persona e le squadre di Pronto Intervento, all'arrivo sul posto, hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area circostante. Le cause dei diversi roghi sono in fase di accertamento.