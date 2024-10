Nel weekend di Ferragosto, nel corso dei controlli in due note discoteche di San Teodoro e di Budoni, è stato riscontrato dai carabinieri il mancato utilizzo da parte dei ragazzi delle mascherine e la violazione del distanziamento interpersonale anti-Covid.

Alcuni giovanissimi sono stati sorpresi inoltre, vicino a discoteche e locali pubblici, in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Un 17enne è stato denunciato dai militari poiché, a seguito di perquisizione, sarebbe stato trovato in possesso di circa un etto di marijuana, suddivisa in dosi e pronta allo spaccio.

Il ragazzo, secondo quanto riferito, avrebbe avuto nascosto nello zainetto un bilancino di precisione e contanti per un importo di circa 150 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Sono stati identificati nella medesima occasione12 minorenni, alcuni tra i 13 e i 14 anni, che si accompagnavano al giovane spacciatore. I giovanissimi sono stati tutti identificati e riconsegnati ai genitori.