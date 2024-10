La scuola secondaria di Norbello abbraccia il mondo dello sport. Da quest'anno, infatti, l'istituto darà ai giovani alunni la possibilità di scegliere l'indirizzo sportivo, che per il momento interesserà soltanto le classi prime. Settimanalmente, in aggiunta a quelle curricolari, due ore verranno dedicate, nel pomeriggio, a quattro differenti discipline: pattinaggio, tennistavolo, crossfit ed equitazione. Quattro moduli da 7-8 lezioni ciascuno.

Lunedì prossimo, 3 ottobre, verrà fatta l'inaugurazione con le associazioni che affiancheranno i ragazzi nel loro percorso sportivo e che, già in apertura, organizzeranno delle piccole esibizioni. Sarà un'importante opportunità di educazione ai principi sportivi, di aggregazione e maturazione personale. Un progetto al quale hanno già aderito 17 studenti, che andranno dunque a formare la classe prima dell'indirizzo sportivo.

Il progetto è promosso dal Comune di Norbello, in accordo con le associazioni e l'Istituto comprensivo di Abbasanta. Il centro dell'Oristanese rappresenta un punto di riferimento anche per i comuni vicini, come Aido Maggiore, Sorradile e Bidonì, da dove arrivano ogni anno nuovi alunni. Il percorso sportivo va pertanto ad arricchire la proposta didattico formativa norbellese, avvicinando i giovani a un mondo talvolta lasciato erroneamente da parte nel processo istruttivo scolastico.

Lunedì il nuovo indirizzo prenderà il via, contando su un buon numero di adesioni, che creeranno un'importante base per il futuro.