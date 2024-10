Nuovo incremento dei casi di coronavirus a Norbello, dopo che, solo tre giorni fa, il paese era diventato ufficialmente Covid-free. Risalgono adesso a tre i contagi nel centro, come reso noto dal sindaco Matteo Manca tramite la pagina Facebook del Comune.

"Comunico tre nuovi casi di Covid-19 nel nostro paese - ha scritto ieri il primo cittadino -. Alle persone in questione un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione". Tramite un'altra nota il sindaco non ha nascosto oggi la sua preoccupazione "in relazione alla situazione attuale dei casi di Covid-19 nel nostro paese. A differenza delle altre volte i contatti degli attuali positivi con altre persone sono tanti e riguardano persone di famiglie diverse".

"Si sta cercando di risalire a tutti per sottoporre il prima possibile ogni contatto a tampone e a isolamento - spiega -, ma non si può negare che nel frattempo ognuna di queste persone probabilmente ha avuto altri contatti. Non voglio creare allarmismi ma chiedo, in particolare in questo momento, a tutti di prestare massima attenzione, rispettare le regole ed evitare incontri nelle case e in qualunque posto. Chiedo anche alle forze dell'ordine di aiutarci, intensificando i controlli".

Foto da: Comune di Norbello