Un operaio di Norbello, Salvatore Medde, 44 anni, è stato accoltellato dalla ex convivente, una donna di 43 anni. Lui è ricoverato all'ospedale civile di Oristano, lei è indagata a piede libero per lesioni aggravate. Il fatto è avvenuto nelle campagne del paese, dove l'uomo è stato raggiunto dalla ex compagna. L'ennesima discussione è degenerata quando la donna ha impugnato un coltello da cucina e lo ha aggredito, colpendolo ad un braccio.

Le urla di Medde hanno richiamato l'attenzione di alcuni compaesani, che hanno subito avvertito i carabinieri. Sul posto, assieme ai militari, è arrivata anche un'ambulanza del 118, che ha accompagnato il ferito all'ospedale di Ghilarza, da dove poi è stato trasferito al S.Martino di Oristano, dove è stato nel reparto di traumatologia in vista di un intervento chirurgico programmato per domani. Le sue condizioni non sono comunque gravi.