Svolta nel caso sulla morte del disoccupato 44enne, Mario Marongiu, trovato nel dicembre dello scorso anno senza vita nella sua abitazione a Noragugume.

Per la polizia non si è trattato di un incidente ma di omicidio e l'assassino avrebbe già anche un nome. Per ora, però, sulle indagini regna l’assoluto riserbo.

Ieri gli specialisti della polizia scientifica hanno svolto nuovi rilievi nell'abitazione del 44enne e perquisito l'abitazione dell'indagato. Marongiu venne trovato morto con una profonda ferita alla testa che in un primo momento si era pensato fosse stata causata da una caduta.