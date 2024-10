Dopo i quindici casi registrati a Nuoro, si tratta di medici e infermieri dell'ospedale San Francesco che stanno bene e ricevono le cure nella propria abitazione, il sindaco Andrea Soddu ha attivato il Coc, attraverso il quale si punta a rendere efficaci le misure di contrasto al contagio.

"La situazione nonostante le difficoltà è sotto controllo – ha detto all'ANSA il primo cittadino - ho sentito sia il presidente Solinas che i vertici dell'Ats: mi hanno rassicurato sul fatto che si sta tentando di superare le difficoltà transitorie dell'ospedale, mettendo i reparti in sicurezza e adeguando il personale alle esigenze sanitarie di questi giorni". Sono state inoltre attivate diverse pagine Facebook, un servizio di messaggistica e un numero di telefono dei servizi sociali del Comune "per dare le informazioni e l'aiuto che serve a tutti i cittadini e soprattutto - chiarisce Soddu - alle persone in difficoltà. A questo proposito ci stanno aiutando molto anche le associazioni di volontariato".

Il sindaco già molte ore prima delle disposizioni del Dpcm aveva sospeso tutte le attività nelle palestre comunali e le occasioni di assembramento nei luoghi pubblici.