Eccole le due nonnine, cugine centenarie: un orgoglio per la piccola comunità di Turri, guidata dal sindaco Martino Picchedda, (nella foto), che nei suoi post pubblicati sui social, esulta la bellissima notizia che sa di longevità: “Un nuovo traguardo che stavolta per la nostra piccola comunità ha un profumo di record. Buon compleanno a zia Amelia che oggi spegne la bellezza di 101 candeline. Da parte mia e di tutta la comunità di Turri un caloroso augurio di buon compleanno”. E ancora, pochi giorni prima: “Oggi per tutta la comunità di Turri è un giorno di festa: zia Elisa (per noi turresi zia Lisetta) festeggia 100 anni. Rinnovo i miei personali auguri e li estendo anche a nome di tutta la comunità di Turri che sono fiero di rappresentare”.

Nel centro abitato della Marmilla, ecco le due centenarie: Elisa Mocci, conosciutissima come tzia Lisetta, ospite della casa di riposo, che ha ‘soffiato’ le 100 candeline a lei dedicate e Amelia Mocci, sua cugina, che di anni ne ha compiuto invece 101. Ad entrambe, gli auguri da parte dell’Amministrazione Comunale di Turri e dai suoi concittadini.

(Le immagini sono tratte da facebook, profilo del sindaco Martino Picchedda)