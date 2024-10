I ladri erano entrati in casa spacciandosi per venditori di formaggio. Così, mentre uno dei malintenzionati illustrava all'anziana le qualità dei prodotti proposti, l’altro aveva avuto tutto il tempo di svaligiare l'abitazione entrando nella camera da letto dell'anziana e rubando tutti i suoi risparmi per un totale di 2.400 euro.

La vicenda risale all’8 novembre scorso. Vittima una 70enne di Ittiri, che prima dello spiacevole episodio aveva saggiamente fatto installare delle telecamere di videosorveglianza in casa.

Le immagini registrate dai dispositivi sono state determinanti per risalire ai responsabili. Si tratterebbe di un 53enne di Buddusò e il suo complice. La polizia della Squadra mobile di Sassari ha eseguito ieri, 2 febbraio, due ordinanze di custodia cautelare e i due sono stati raggiunti rispettivamente da un ordine di domiciliari e dall'obbligo di dimora.