Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato un singolare salvataggio.

Al numero 113 della Questura di Nuoro è giunta, infatti, la segnalazione di una donna anziana in difficoltà. Al telefono la signora riferiva di aver accusato un malore e di trovarsi nel centro abitato a bordo della propria autovettura, ma non era in grado di indicare la propria posizione.

Spaventata e dolorante, non riusciva neppure a uscire dalla macchina per chiedere soccorso ai passanti, né era in grado di indicare ai poliziotti dei punti di riferimento per aiutarli ad individuare il luogo in cui si trovava.

Sempre in contatto telefonico gli operatori la tranquillizzavano e le dicevano che l’avrebbero trovata e portata in ospedale. Dopo un’ora di continua ricerca sul territorio, su proposta di uno degli operatori del COT, si escogitava una soluzione social per rintracciare la posizione della malcapitata.

Nello specifico, si domandava alla signora se sapesse utilizzare l’applicazione WhatsApp e, con enorme stupore ricevuta la risposta affermativa, il poliziotto le spiegava con pazienza e precisione come inviargli tramite cellulare la propria posizione.

Con incredibile reattività la signora, quasi ottantenne, comprendeva il da farsi e riusciva a mettersi in contatto con l’operatore, riuscendo a inviare la propria esatta posizione, consentendo alla squadra volante di riconoscere il luogo e di raggiungerla sul posto.

La nonnina, spaventata, ma ancora in buone condizioni di salute, è stata trasportata immediatamente all’Ospedale.