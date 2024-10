Il nipote si è preoccupato perché non aveva notizie di sua nonna, da ieri sera, così ha chiamato il 115: sul posto, in via Monte Santo, a Cagliari, intorno alle 21 di stasera, sono così intervenuti i Vigili del Fuoco, la 4A del Distaccamento Portuale di via Roma.

Gli operatori, giunti al 5° piano, hanno dovuto forzare la porta di ingresso e una volta all’interno dell’abitazione, hanno rinvenuto il corpo, ormai senza vita, di una donna, un’anziana 85enne: sul posto anche il 118 e il personale della Medicalizzata Mike 59 di Sarroch, che hanno constatato che si è trattato di morte naturale della poveretta, quasi certamente un malore.