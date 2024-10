Avrebbe ripreso col telefonino un giovane in attesa di una visita medica all'ospedale San Camillo di Sassari. Quando questi, infastidito, gli ha chiesto di non essere ripreso sollecitando l'intervento della guardia giurata, l'avrebbe deriso e rivolgendogli insulti omofobi. Alla minaccia di un'azione legale, gli avrebbe per tutta risposta rivolto gravissime minacce fisiche. Poi avrebbe pubblicato il video sui social, favorendo in questo modo la sua identificazione.

Il protagonista della vicenda risalente a lunedì mattina è un sassarese che ha speso così il tempo in attesa del suo turno al Serd. La vittima, come riportato dall'Ansa, è un giovane di Castelsardo che, in un'altra fila, aspettava di sostenere accertamenti sanitari. "Ma mi stai facendo un video, scusa?", ha chiesto. "Sì, sei un bel ragazzo", è stata la risposta. "Intanto si chiede il permesso, c'è la privacy", ha replicato il giovane. "Scusa, te lo posso fare il video?", ha domandato lui. "No, non me lo puoi fare". "Vabbé, io te l'ho fatto lo stesso". Lì è intervenuta un'operatrice sanitaria. "La smetti?", ha detto. La vittima si è avvicinata, "scusi, mi può chiamare la guardia? Perché mi ha fatto un video", le ha chiesto. A quel punto l'uomo che lo riprendeva gli ha rivolto insulti omofobi.

Il giovane preso di mira ha minacciato una causa risarcitoria in caso di diffusione del video, ma per risposta è stato minacciato a sua volta. "Ti faccio prendere la pensione di invalidità", la replica dell'aggressore. Le immagini sono contenute nella denuncia sporta dal giovane, che grazie a Facebook è risalito all'identità dell'uomo che l'ha offeso pubblicamente.