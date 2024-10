È stato arrestato per aver squarciato le gomme di un auto nel tentativo di impedire ad una famiglia in partenza dalla Sardegna di allontanarlo da una ragazza.

Sarebbero queste le cause che hanno messo nei guai un 24enne di Olbia, Paolo Zarra, che ieri sera nella frazione olbiese di Berchiddeddu, durante una festa, ha squarciato con un coltello i pneumatici di una utilitaria di proprietà di una famiglia originaria del capoluogo gallurese, immigrata in Piemonte, che questa mattina sarebbe dovuta partire in traghetto per la Penisola.

A Berchiddeddu i carabinieri della stazione di Loiri Porto San Paolo lo hanno arrestato per danneggiamento e porto di armi atte ad offendere. I militari, grazie a numerose testimonianze, lo hanno rintracciato nella sua abitazione dove hanno trovato e sequestrato il coltello. Il ragazzo è stato arrestato e accompagnato a casa in regime di arresti domiciliari, dove si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.