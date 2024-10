"Mi è arrivato un messaggio su Messenger da una persona col mio stesso nome, ma a me sconosciuta". E' quanto ha scritto un utente sardo alla giornalista Selvaggia Lucarelli, allegando al messaggio lo screen della conversazione in cui l'omonimo lo contatta per chiedergli di poter avere la copia digitale del suo Green pass perché non è vaccinato, in cambio di un compenso in denaro.

"Non so se mai leggerai questo sms - riporta il messaggio del richiedente -. Io ho lo stesso tuo nome, sono sardo e non vaccinato. Ti ho cercato per chiederti un favore (mi sono detto 'almeno ci provo'). Ovviamente dietro ricompensa, potresti mandarmi lo screenshot del tuo Green pass? Lo so, ti sembrerà strano, ma sono incasinato con il lavoro e sto andando avanti con i tamponi, quindi mi faresti un gran piacere. Distinti saluti".

Il ricevente ha deciso di inoltrare e denunciare quanto accaduto alla giornalista, contattandola sui direct di Instagram direct e commentando: "che schifo... a che punto siamo arrivati". La Lucarelli, molto attiva sui social, ha poi pubblicato tutto nelle stories, mantenendo anonima l'identità dell'utente.