La Lega Pro di calcio scende in campo per la Sardegna. Giocatori, club, staff e tifosi si uniscono alla gara di solidarietà che ha coinvolto tutta Italia dopo l'alluvione Cleopatra.

Le società di Lega Pro sono impegnate in varie forme di aiuto: raccolta fondi, parte dell'incasso devoluto agli alluvionati, partite amichevoli. La Torres maschile e l'Olbia femminile si sfideranno giovedi' prossimo alle 14.30 allo stadio "Vanni Sanna". Durante la partita alcune delle pluricampionesse della Torres femminile giocheranno al fianco dei colleghi rossoblu' e l'intero incasso verra' devoluto ai paesi duramente colpiti dall'alluvione.

"In tutte le nostre citta' scende in campo il cuore dei club - dichiara Francesco Ghirelli, direttore della Lega Pro - come in tante altre occasioni per manifestare solidarieta' e dare un aiuto concreto. La settimana e' iniziata con l'ingresso in campo degli azzurrini con la Norvegia a Ferrara con il fiocco bianco, loro iniziativa, per ribadire il no alla violenza alle donne e altre iniziative sono in programma a breve, messe in campo dai club".