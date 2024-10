Ha avuto un rapporto sessuale con una prostituita e dopo averla pagata l'ha derubata. Arrestato per rapina un 44enne invalido residente nell'hinterland di Cagliari.

L'uomo ieri pomeriggio in via Po dopo aver consumato un rapporto con una romena di 25 anni ed aver pagato per la prestazione 50 euro, l'ha minacciata con un'arma, forse un coltello, facendosi consegnare i soldi della prestazione.

L'ha anche picchiata tanto che la giovane è stata medicata al Brotzu. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace che hanno arrestato il 44enne. L'uomo dopo aver trascorso una notte ai domiciliari è stato rimesso in libertà in attesa del processo.