“Facciamoci sentire! Oggi saremo sul nostro ponte Diana! Protestiamo, organizziamoci, studiamo altre forme di protesta. Non siamo pecore da chiudere in un recinto Trabocchiamo di dignità! Vogliamo rispetto!” ha scritto su Facebook uno dei portavoce della protesta dei cittadini di Oschiri contro la chiusura del ponte che si terrà oggi alle ore 10 proprio sul ponte Diana attraverso un presidio che viene considerato dagli stessi manifestanti solo il primo.

A spingere l'Anas a chiudere il traffico in entrambe le direzioni la non sicurezza del ponte Diana

"A seguito dell'ispezione periodica eseguita da una società specializzata è stato riscontrato un peggioramento delle condizioni di conservazione e funzionalità della struttura" ha spiegato l'Anas.

"Pertanto, per garantire la sicurezza dell'utenza stradale è stata disposta l'interdizione della circolazione. L'opera era infatti costantemente monitorata a seguito delle criticità statiche emerse nelle ispezioni precedenti e per le quali erano già in vigore limitazioni al transito".

Per il ponte costruito nel 1925 è stato annunciato un intervento di manutenzione che possa ridargli stabilità, e prevede un intervento di risanamento e miglioramento statico.

I lavori potranno essere avviati entro il mese di settembre prossimo compatibilmente con le autorizzazioni di carattere ambientale necessarie.