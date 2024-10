Ancora tensione questa mattina davanti al municipio di Cagliari. Tre migranti, come già successo ieri, hanno chiesto di poter entrare in Comune per parlare con funzionari e sindaco.

Trovandosi la strada sbarrata, uno di loro, un cittadino del Ghana di 36 anni, da cinque anni in Italia e provvisto di regolare permesso di soggiorno, ha iniziato ad inveire contro gli agenti della Polizia municipale arrivati sul posto e i dipendenti del Comune. In via Roma sono arrivati anche gli uomini della Squadra volante.

Il giovane si è scagliato anche contro i poliziotti e alla fine è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Dovrà anche rispondere di aver rifiutato di fornire le proprie generalità.

Da quanto si è appreso il 36enne e gli altri due stranieri si erano presentati in Comune per confrontarsi con i funzionari su alcuni sussidi promessi e sulla possibile creazione di un'associazione di cittadini ghanesi in Italia.

Il 36enne a quanto pare faceva parte del gruppo di stranieri che già ieri si erano presentati davanti al Municipio. Per un identico fatto era stato già denunciato a ottobre dalla polizia municipale.