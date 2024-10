Altra giornata da bollino rosso sul fronte incendi. 5 i territori interessati oggi dalle fiamme e che hanno visto in azione anche i mezzi aerei del Corpo Forestale.

A Nuoro, in località “Cuole Dorbilileo”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Nuoro coadiuvato da due squadre di Forestas ed una dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle 12:15.

Fiamme anche in località “Losa”, nelle campagne di Aabbasanta, dove sono intervenuti due elicotteri, di cui uno pesante (Super Puma). provenienti dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento, dirette dal Corpo forestale della Stazione di Ghilarza coadiuvata da due squadre di Forestas e una dei barracelli di Abbasanta, si sono concluse alle ore 15:20 circa.

Un incendio ha interessato anche l’agro di Mamoiada, in località “Gianna Ferru”, dove è intervenuto un elicottero leggero provenienti dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento, portate avanti dal Corpo forestale della Stazione di Nuoro, si sono concluse alle 14:14.

Fiamme anche in agro del comune di Burgos, in località “Su Palone”, dove sono intervenuti tre elicotteri proveniente dalle basi del Corpo forestale di Anela, Farcana e Fenosu (Super Puma). Le operazioni di spegnimento, dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bono coadiuvato da tre squadre di Forestas, sono in via di conclusione.

Incendio anche a Torpè, in località “Villanova”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento, dirette dal Corpo forestale della Stazione di Lula e coadiuvato da 4 squadre di Forestas e da una squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola, si sono concluse alle 18:40.