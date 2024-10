Nel corso della nottata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale, in momenti diversi, sono stati costretti a due movimentati inseguimenti per le vie cittadine. In entrambi i casi i conducenti dei veicoli sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza alcoolica.

Alle 02:00, in Via Redipuglia, una pattuglia ha intimato l’alt al conducente di una Fiat Panda che anziché fermarsi si è dato alla fuga, per poi essere fermato dai militari in Viale Isola Bianca. I successivi controlli hanno permesso di constatare che la vettura era sprovvista di copertura assicurativa. Il conducente, R.A., 23enne olbiese, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Poco dopo, alle 3:30, un secondo equipaggio, in Via Barcellona, ha incrociato una Fiat Marea che procedeva a zig-zag. Invertito il senso di marcia, i carabinieri hanno raggiunto il veicolo e dopo avere acceso i lampeggianti del mezzo di servizio hanno intimato l’alt, ma anche in questo caso, il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato cercando di allontanarsi. E’ iniziato così un inseguimento ad alta velocità durato circa 15 minuti e per due volte la vettura dei carabinieri è stata speronata. Vicino al parco “Fausto Noce” i militari sono riusciti ad affiancare l’autovettura in fuga costringendo il conducente a fermarsi.

Mentre i carabinieri ordinavano al guidatore di spegnere il motore quest’ultimo, pur di allontanarsi, ha ingranato la retromarcia e dopo avere colpito nuovamente il mezzo militare, causando danni alla parte anteriore e posteriore destra, ha ripreso la fuga per poi fermarsi dopo circa mezzo chilometro e scappare a piedi. Il conducente, nella fretta di allontanarsi, dimenticava nell’auto il proprio telefono e un borsello contenente documenti e chiavi di casa.

Ai carabinieri sono bastati dunque pochi minuti per raggiungere l’abitazione di Andrea Pintus, 22enne olbiese con precedenti di polizia, arrestato per danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane è stato segnalato anche per guida in stato di ebbrezza alcoolica e dagli accertamenti eseguiti dai militari è risultato sprovvisto della patente di guida perché precedentemente revocata sempre per lo stesso motivo.