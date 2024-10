Nella giornata di ieri la Polizia ha arrestato a Orgosolo un giovane, M.C., e denunciato altri tre minorenni, perché accusati di essere responsabili in concorso di resistenza a pubblico ufficiale, porto d’arma clandestina in luogo pubblico, porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni per armi comuni da sparo.

In particolare, durante i servizi di controllo del territorio in funzione antirapina, disposti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, i poliziotti dell’ufficio di polizia di Orgosolo, nel tratto stradario della Strada provinciale 48, hanno intercettato i quattro orgolesi, a bordo di un’auto, i quali, secondo quanto riferito dalla Polizia, nonostante l’alt intimatogli, hanno proseguito la loro corsa dandosi alla fuga. Nel corso dell’inseguimento i minorenni avrebbero lanciato dall’auto un fucile da caccia calibro 12, un coltello a serramanico del tipo pattadese e alcune cartucce calibro 12, materiale immediatamente rinvenuto e sottoposto a sequestro. Espletate le formalità di rito per il maggiorenne sono scattati gli arresti domiciliari.