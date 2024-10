Sono fuggiti all'alt dei carabinieri e hanno tentato di nascondersi tra la vegetazione, abbandonando il ciclomotore sulla strada. I Carabinieri della stazione di Pula hanno denunciato, per il reato di resistenza pubblico ufficiale, due giovani cagliaritani, di 23 e 25 anni, entrambi residenti a Sarroch.

Intorno alla mezzanotte i due ragazzi, a bordo di uno scooter, non si sono fermati all’alt intimato dai militari, impegnati in un normale controllo nei pressi a Villa San Pietro. I due, dopo aver “bruciato” l’ordine dei militari, sono scappati per le vie limitrofe abbandonando il mezzo a due ruote e nascondendosi in un'area di campagna.

Sono stati però subito rintracciati, identificativi e denunciati a piede libero, mentre lo scooter debitamente posto sotto sequestro, è risultato sprovvisto del regolare titolo assicurativo obbligatorio per legge.