Ieri sera un giovane di 22 anni non si è fermato all’alt dei carabinieri in via Trincea dei Razzi a San Michele ed è fuggito a tutta velocità.

E’ iniziato così un inseguimento, ma la corsa del ragazzo, alla guida di una Citroen Picasso, è terminata in via Is Maglias contro una Fiat Panda che arrivava, giustamente, dal senso opposto.

Il 22enne, Salvatore Cardia, è stato subito bloccato dai carabinieri e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Fortunatamente l'automobilista e il passeggero che viaggiavano sulla Panda sono rimasti feriti lievemente.