Giovedì scorso i carabinieri della stazione di Osidda, lungo SP.15, hanno intimato l’alt a un’autovettura il cui conducente, invece di arrestare la propria corsa, ha accelerato dandosi alla fuga.

I militari si sono posti immediatamente all’inseguimento del mezzo che è stato trovato abbandonato in aperta campagna. All’interno dell’auto i carabinieri hanno rinvenuto un borsone di colore nero con all’interno 5 kg di marjuana, confezionata in involucri da 500 grammi ognuno. Del conducente del mezzo invece nessuna traccia.

Le ricerche da parte dei militari della compagnia carabinieri di Bitti, coadiuvati dal reparto Squadriglie del Comando provinciale di Nuoro e l’ausilio di un elicottero, alzatosi in volo dal nucleo elicotteri carabinieri di Olbia, non ha portato all’esito sperato. Proseguono però le indagini per dare un nome al proprietario dello zainetto.