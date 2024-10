Ha intimato l’alt ai malviventi che prima hanno fatto credere di fermarsi, ma poi hanno accelerato e lo hanno quasi investito.

E’ accaduto sabato scorso in via Pirandello a Sassari, dove gli agenti della Squadra Mobile erano impegnati nel corso di un servizio di prevenzione dopo la segnalazione di alcuni furti avvenuti in città.

I malviventi quindi, a borso di una Peugeot 2016 verde, si sono dati alla fuga in direzione della Buddi Buddi, ne è nato un inseguimento e, come spiegato dalla Polizia, i due si sono disfatti di una borsa lanciata dal finestrino dell’auto, successivamente recuperata dagli agenti che li inseguivano.

Dopo un inseguimento protrattosi per qualche chilometro, i malviventi sono stati bloccati e arrestati. Si tratta di un 41enne e un 37enne, entrambi sassaresi e pregiudicati.

Nella borsa recuperata sono stati rinvenuti diversi preziosi e un notebook, che una volta acceso ha consentito di risalire alla proprietaria alla quale è stato riconsegnato insieme al resto della refurtiva.

A seguito dell’arresto sono state effettuate le perquisizioni domiciliari, che avrebbero permesso di rinvenire presso l’abitazione di uno dei malviventi della sostanza stupefacente, una pistola giocattolo e diversi preziosi, sui quali seguiranno accertamenti sulla loro probabile provenienza

illecita.

La Polizia invita i cittadini che hanno subito furti in appartamento, non solo in città ma anche in provincia, a segnalare qualora avessero visto l’auto utilizzata dai due arresti, che si trovano ora nel carcere di Bancali.