Non è andato a finire come sperava il tentativo di far perdere le proprie tracce alla polizia municipale di un 51enne cagliaritano che alla giuda della sua motocicletta non si fermava all'alt.

Gli agenti, posizionati in viale Diaz, hanno sollevato la paletta per effettuare un normale controllo di polizia stradale, ma il motociclista ha prima finto di accostare sul lato della strada e subito dopo ha accelerato e tentato la fuga. Gli agenti lo hanno inseguito e rintracciato, si era rifugiato nel garage della sua abitazione.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la patente di guida era scaduta e il veicolo non era assicurato. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Il 51enne invece è stato sanzionato per la mancata revisione, per il fatto che fosse in circolazione e per non essersi fermato all'alt. Al vaglio degli agenti se siano configurabili altri aspetti.