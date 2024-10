Non si è fermato all’alt dei carabinieri, è scappato in sella della sua Yamaha e poi una volta a casa con tutta fretta ha cercato di nascondere il motociclo, il casco e gli indumenti che indossava in alcuni cespugli.

E’ successo martedì scorso, 13 settembre, intorno alle 16:45 in localitò Corte Accas a Tortolì.

Quando poi i militari dopo averlo seguito e riconosciuto lo hanno raggiunto a casa, C.G, 45enne di Tortolì, sottoposto agli arresti domiciliari, si è presentato vestito con abiti differenti.

Ma tutto ciò non ha di certo ingannato i carabinieri che hanno denunciato il motociclista per evasione dagli arresti domiciliari.