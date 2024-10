Un 31enne di Seulo è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Tonara perché trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una pistola Beretta, modello 70, con matricola abrasa.

Nella tarda serata di ieri Alessio Locci non si è fermato all’alt dei militari impegnati in un servizio di controllo e così è scattato un inseguimento in auto che si è concluso nelle strade del centro del paese.

In seguito alla perquisizione dell'auto i Carabinieri hanno trovato il 31enne in possesso di un coltello serramanico e di una pistola nascosta sotto la leva del cambio.

Le armi e il munizionamento sono stati sequestrati. Alessio Locci, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione dove si trova ora agli arresti domiciliari e a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Lanusei.