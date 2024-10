All’alba di oggi, a Cagliari, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, in flagranza, un aiuto cuoco di 18 anni, Fabian Alberto Zoccheddu, pregiudicato, di Cagliari. Il giovane è accusato di detenzione di droga ai fini spaccio, di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento beni dello Stato.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, poche ore prima, in via Monte Grappa, il giovane, alla guida di uno scooter, non si è fermato all’alt dei militari e si è dato alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento, nel corso del quale il ragazzo ha urtato più volte col proprio scooter l’autovettura di servizio, procurando graffi sulla fiancata sinistra e lievi danni a entrambi i paraurti. Il 18enne è stato fermato in Viale Monastir.

Sottoposto a perquisizione personale, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di qualche dose di marijuana e hashish, di 174 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il tribunale ordinario di Cagliari, dove si è celebrato il rito direttissimo. Condannato a 10 mesi reclusione, ma la pena è stata sospesa.