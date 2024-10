Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Orgosolo, che da tempo ha intensificato i servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei furti e dei reati in genere, nel corso di un servizio perlustrativo ha notato un’auto per le vie del paese il cui conducente ha destato dei sospetti nei militari.

All’“Alt” intimato dai Carabinieri il giovane, come riferito dagli stessi, ha proseguito la marcia. Ha poi abbandonato la vettura e si è dato alla fuga a piedi. La sua corsa è però durata poco: è stato raggiunto e bloccato.

Nei guai è finito un ragazzo di Orgosolo di appena 18 anni, con piccoli precedenti, privo di patente di guida poiché mai conseguita. Effettuando una perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri avrebbero trovato oggetti utili allo scasso, un autoradio provento di furto e una roncola.

Il giovane orgolese è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e guida senza patente. tutto il materiale recuperato è stato sottoposto sotto sequestro.

L’azione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori, continuerà senza sosta. Sono infatti tuttora in corso nell’intero nuorese i servizi di controllo straordinario del territorio.