I Carabinieri della Radiomobile Compagnia di Cagliari hanno denunciato per il reato di guida in stato di ebrezza ed in ottemperanza all’invito di fermarsi, un cagliaritano, classe 1995, che intorno alle 2 del mattino, in Viale Elmas, alla guida della propria autovettura, non arrestava il veicolo dopo l’intimazione dell’alt da parte dei militari: il giovane si allontanava immediatamente in direzione via Montegrappa dandosi quindi alla fuga, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dall’equipaggio che lo sottoponeva subito ad accertamento etilometrico.

Dal controllo, notato il comportamento sospetto dell’uomo e rilevando un tasso alcolemico particolarmente alto nel corso dei due accertamenti previsti, al 20enne è stata ritirata la patente e contestualmente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Sempre nel corso della stessa notte, qualche ora prima, sempre i Carabinieri della Radiomobile hanno denunciato un pregiudicato classe 1970 cagliaritano che invece si trovava alla guida del veicolo sprovvisto della patente poiché non l’aveva mai conseguita. Pertanto i carabinieri procedevano alla restituzione del mezzo al legittimo proprietario (il fratello del denunciato) e hanno denunciato a piede libero il cagliaritano pregiudicato.