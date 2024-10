Una Ford Fiesta con dei giovani a bordo non si è fermata a un posto di blocco della Polizia in via Manzoni a Nuoro. L’autista ha anzi accelerato percorrendo a folle velocità alcune vie del centro storico fino ad arrivare in via Asproni, nei pressi della biblioteca Satta, dove l'auto ha urtato, lasciandoli a terra, alcuni giovani che stavano entrando in un locale. Il fatto è accaduto la notte del 2 maggio.

I ragazzi coinvolti nell’incidente sono stati soccorsi dagli agenti e accompagnati al San Francesco di Nuoro. Sono stati dimessi ieri mattina.

Nella stessa mattinata, il giovane alla guida della Ford Fiesta si è presentato spontaneamente alla Polizia Stradale. Si tratta di un giovane di 23 anni che è stato interrogato dal comandante della stradale di Nuoro Guido Coppola. Il giovane, che ha ammesso le sue colpe, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Nel frattempo gli è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto.