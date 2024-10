Non era un incidente stradale quello avvenuto giovedì tra Guasila e Villamar, con un'auto uscita fuori strada in pieno rettilineo, ma un tentato omicidio. Il conducente, Umberto Tatti, 54 anni di Villamar, già noto alle forze di polizia, trasportato in codice rosso al Brotzu è stato operato per le ferite che sembravano riconducibili all'incidente, ma i medici hanno trovato nel suo corpo almeno due pallettoni.

Il sostituto procuratore Liliana Ledda ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio. Il 54enne si trova ancora ricoverato al Brotzu nel Reparto di rianimazione, le sue condizioni sono gravissime. I carabinieri della Compagnia di Sanluri e del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Cagliari hanno avviato le indagini sull'episodio.

Il 54enne, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere stato avvicinato da un'auto o da alcune persone mentre si trovava a bordo della sua Ford CMax, persone che non hanno esitato ad esplodere alcuni colpi di fucile contro di lui. Tatti è fuggito dalla zona ma poi ha perso il controllo dell'auto, finita fuori strada. I militari adesso stanno sentendo amici, parenti e conoscenti del ferito per ricostruire quanto accaduto e per individuare un possibile movente.

Al momento le ipotesi sono diverse, anche se i carabinieri si starebbero concentrando su una pista su cui mantengono la massima riservatezza. La Ford CMax è stata consegnata agli specialisti del Ris per gli accertamenti tecnici.